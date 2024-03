ELEZIONI / “QUALE SINDACO PER PINETO”? LA SINISTRA SI INTERROGA

A ridosso dell’elezioni regionali abruzzesi e in vista dell’imminente competizione per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del nuovo Sindaco di Pineto, i sottoscritti - ex assessori, ex dirigenti delPartito Democratico, elettori e simpatizzanti dello stesso, rappresentanti della società civile e del mondo della cultura – ritengono doveroso intervenire nel dibattito in corso sulla scelta del candidato a primo cittadino.

Tale considerazione nasce dalla consapevolezza della situazione particolarmente delicata che stiamo vivendo, anche a livello locale, dal punto di vista della partecipazione alla vita politica e, quindi, della vita democratica cittadina.

Le competizioni elettorali, infatti, restano uno dei pochi momenti di confronto democratico; quelle locali, inoltre, rappresentano un appuntamento fondamentale per definire i programmi e le scelte a medio e lungo termine per lo sviluppo delle nostre città, piccole o grandi che siano.

Relegare, pertanto, tali scelte ad una ristrettissima cerchia di iscritti ai partiti politici ci sembra alquanto antidemocratico nonché sintomo della grave chiusura delle forze politiche attuali.

E’ nostra intenzione, quindi aprire un dibattito con l’intera cittadinanza, per cercare di chiarire e definire le linee principali lungo le quali far correre lo sviluppo di Pineto, partendo da quelli che sono i punti imprescindibili per lo sviluppo urbanistico e dell’assetto del territorio, fondamentali anche per prefigurarne lo sviluppo turistico, nel rispetto della sua vocazione ambientale.

Ci rivolgiamo, quindi, ai dirigenti del Partito Democratico e di tutte le forze politiche del centro- sinistra, affinché facciano lo sforzo di uscire dalle loro sedi per confrontarsi con l’intera cittadinanza attraverso incontri pubblici sul territorio che riportino a discutere insieme, prima ancora che dei nomi dei possibili Sindaci, delle idee e dei programmi. Negli ultimi anni, quelli che hanno portato all’attuale scollamento tra politica e cittadini, gli incontri hanno sempre avuto luogo, a liste concluse, per presentare i candidati e chiedere il voto, noi vi chiediamo di ribaltare questo modo di procedere al fine di creare una partecipazione ampia, prima che siatutto definito nelle “ristrette cerchie magiche”.

Il Partito Democratico haamministrato Pineto per un lungo periodo consecutivo ed al suo interno sono cresciute diverse figure credibili e autorevoli per ricoprire la carica di Sindaco, uomini e donne che a nostro avviso meritano di essere prese in considerazione insieme a tutte quelle figure che, eventualmente, saranno proposte negli incontri. Per questo chiediamo con fermezza di inserire nella rosa degli eventuali candidati alla carica di sindaco di tutto il centro sinistra Ernesto Iezzi, cui riconoscono equilibrio e capacità amministrative, ampiamente dimostrate sia quando ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Comunaledi Pineto,sia quella di Consigliere Provinciale di Teramo o di delegato alla cultura e allo sport sempre a Pineto; in quest’ultimo ruolo . Iezzi si è particolarmente distinto per la realizzazione di impianti sportivi e per la promozione di eventi culturali di alto livello, come il Caffè Letterario.

Alonzo Nerina

Anna D’Amario

Annunzio D’Ignazio

Vincenzo Di Marco

Ariano Martella

Enzo Nardi

Marina Vitullo