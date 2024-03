L'IC 1 DI GIULIANOVA IN FINALE AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI

Un grandissimo traguardo per due studenti della scuola media Pagliaccetti di Giulianova: Alice e Mattia di Leonardo della classe 3C approdano alle Finali Nazionali dei Giochi Matematici della Bocconi, che si sono svolte a San Benedetto del Tronto il 16 Marzo scorso. I due studenti hanno gareggiato per la categoria C2 (che comprende alunni di terza media e del primo anno delle superiori), dovendo rispondere a 10 quesiti in un tempo massimo di 120 minuti. La classifica delle semifinali li vede posizionati rispettivamente al settimo e quinto posto, con un punteggio di 50 per Mattia e 47 per Alice. La finale si svolgerà a Milano presso l’Università Bocconi sabato 25 Maggio 2024. In quest’occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale che si terrà a Parigi, presso l’Ecole Polytechnique di Palaiseau, il 25 e 26 agosto 2024. Un particolare plauso va anche alla prof.ssa Etilia Fioretti per aver accompagnato i due studenti al conseguimento di questo traguardo. In bocca al lupo ragazzi!