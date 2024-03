I LETTORI CI SCRIVONO/ LA MALEDUCAZIONE A TERAMO, AUTO INVADONO PEDONI E PISTE CICLABILI, VIA PARIS NEL CAOS E NESSUNO INTERVIENE

Gentile Direttore,

non c'è limite alla maleducazione stradale a Teramo nella fattispecie via Paris pista ciclopedonale COSTANTEMENTE e QUOTIDIANAMENTE occupata da auto in sosta nonostante segnale di divieto di sosta!!!(alla faccia del lato opposto a pagamento!!).

Polizia locale da segnalare a "Chi l'ha visto?".Il tutto costringe i pedoni a camminare in mezzo alla carreggiata a rischio di essere investiti ecc...le foto allegate sono una eloquente testimonianza. Spero che anche il Sig.Prefetto Dott.Stelo si possa fare carico della problematica e sensibilizzare chi di dovere.

Distinti saluti

LETTERA FIRMATA