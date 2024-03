LA PROVINCIA INSTALLA UN AUTOVELOX FISSO A SANT'ATTO

Attenzione teramani perchè è attivo da qualche giorno un autovelox fisso lungo il tratto dell'ex statale 80, ora di competenza della Provincia, nella zona di Sant'Atto. Il punto, a ridosso della variante che conduce al nucleo industriale e a San Nicolò, si trova al confine tra i territori comunali di Teramo e Bellante. Si tratta di una zona ritenuta dalla Provincia tra le più a rischio per incidenti con risvolti gravi, per questo l'ente ha deciso di sottoporla a un controllo constante. Nella prima fase di funzionamento, però, l'autovelox non sarà utilizzato per registrare violazioni dei limiti e di conseguenza emettere sanzioni.

L'ente deciderà come procedere per gli aspetti sanzionatori. Il percorso, comunque, è simile a quello seguito per l'autovelox installato a giugno dell'anno scorso all'imbocco della galleria di Piancarani sulla strada provinciale 3 tra San Nicolò e Garrufo. Dunque attenzione: a breve sanzioni pesanti.