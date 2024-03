DA OGGI BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO SU STRADE E AUTOSTRADE, DOVUTO ALL'ESODO PASQUALE

Traffico da bollino rosso in Abruzzo per le vacanze di Pasqua con strade e autostrade che potrebbero registrare forti ralllentamenti a causa dell'elevato numero di viaggiatori. L'aumento del traffico in fase di partenza si è concentrato nelle giornate di ieri, mentre in fase di rientro ci si aspetta un afflusso maggiore nelle giornate di lunedì 1° aprile (Pasquetta) e martedì 2 aprile.

Autostrade per l'Italia, per agevolare la circolazione in questi giorni di festa, ha previsto lo stop ai lavori e la rimozione dei cantieri nel tratto tra Pedaso e Vasto Sud. La sospensione è iniziata martedì 26 e durerà fino al 2 aprile. Autostrade ha concordato con le istituzioni territoriali, e sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un calendario di lavorazioni che prevede ampie finestre di sospensione dei cantieri nei periodi di maggiore esodo, al fine di agevolare i flussi di traffico e mitigare l'impatto sugli utenti. Stessa misura è stata messa in campo da Anas: la rimozione dei cantieri lungo le strade di tutta Italia, comprese anche quelle abruzzesi. Secondo quanto comunicato, infatti, sono stati temporaneamente chiusi 404 cantieri, il 63% del totale.

Sui restanti 242 cantieri che non possono essere sospesi è previsto un programma di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico, con percorsi alternativi per le tratte più critiche. Sempre per agevolare la circolazione dei vacanzieri, ai veicoli pesanti (con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate) sono prescritte le seguenti fasce di divieto: dalle 14.00 alle 22.00 di ieri; dalle 09.00 alle 16.00 di oggi; dalle 09.00 alle 22.00 di domenica (Pasqua); dalle 09.00 alle 22.00 di lunedì 1° aprile (Lunedì dell'Angelo); dalle 09.00 alle 14.00 di martedì 2 aprile.