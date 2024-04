PRECIPITA DA UN EX OSPEDALE 23ENNE, RITROVATO DOPO DIVERSE ORE

È precipitato da quattro, cinque metri di altezza un giovane di 23 anni di Ripa Teatina, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara dove con tutta probabilità verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Ha riportato un trauma toracico chiuso ed un’emorragia interna, è arrivato in ospedale dopo aver trascorso una notte dolorante, forse un po’stordito, in una zona periferica del paese, su un terreno a una decina di metri dalla strada e dunque non visibile, a maggior ragione di notte.

Lui stesso quando è stato trovato ha raccontato di essere caduto nella notte dallo scheletro dell’ex ospedale. Il giovane ha trascorso la notte del Venerdì Santo ad un festino, con gli amici, fino all’una era dinanzi ad un bar.

L’allarme è scattato solo ieri mattina: i genitori hanno scoperto intorno alle 9 che non era rincasato, una ragazza che abita nei pressi della struttura ha sentito i lamenti e ha dato l’allarme.