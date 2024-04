I LETTORI CI SCRIVONO/ AREA CAMPER NELL'ABBANDONO DA OLTRE UN ANNO A TERAMO

Abbiamo segnalato già Tante volte del Carico e Scarico Camper in via Potito Randi a Teramo, l'area è stata chiusa per effettuare i lavori i primi di Febbraio 2023 (+ di 1 anno fa) con termine Maggio 2023 (ma ciò non è stato), arrecando non poche problematiche a tutti i Camperisti di Teramo che sono Numerosissimi, ma purtroppo dopo le tante segnalazioni agli Assessori addetti e allo stesso Sindaco, ad oggi non se ne parla di terminare i lavori, guarda caso nessuno degli Amministratori Comunali da delle spiegazioni, oppure il Sindaco ti dice che ti richiama ma non lo fa MAI.

Ci CHIEDIAMO e CHIEDIAMO all'Amministrazione Teramana come si potrà stare un'altra stagione senza questi servizi, assodato che è l'unica Area Camper del Comune di Teramo per questo scopo.

Sta a significare che questa Amministrazione attuale, c'è soltanto quando devono chiedere il voto, quindi sono li solo per la POLTRONA !!!!!!!!

Lettera Firmata