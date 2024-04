SI TOGLIE LA VITA A PASQUA, LO TROVA IL FRATELLO: AVEVA 58 ANNI

Si toglie la vita, impiccandosi, il giorno di Pasqua a Castiglione Messer Raimondo. Si tratta di un uomo di 58 anni che si è tolto la vita nella casa del fratello. Non ha lasciato lettere. A scoprire il corpo, verso le 15.30, è stato il fratello che si è recato in un capanno accanto alla casa. Successivamente la pm di turno, Francesca Zani ha firmato l'autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura. Stando a quanto si apprende, il 58enne stava attraversando un momento buio della sua vita legato, pare, a motivi familiare. Il 58enne faceva l'autista per una grossa ditta a Roseto. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni di Bosco in Piane a Castiglione Messer Raimondo.