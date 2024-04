APRONO NUOVI LOCALI IN CENTRO, LA MOVIDA CRESCE IN VIA VENETO

Per anni, nelle intenzioni delle amministrazioni comunali, c’è stato il progetto di trasformare una delle vie del centro storico di Teramo, in una via del “food”, ovvero in una strada dedicata ai locali che, con diverse proposte e diverse offerte, potessero creare una specie di unica grande passeggiata tra sapori del mangiare e del bere. La strada identificata quale naturale via del food era via Capuani. E la cosa in parte è riuscita, grazie alla volontà di imprenditori anche giovani, che hanno investito per aprire locali. È mancato, semmai, il coraggio delle amministrazioni comunali, almeno delle ultime quattro, di pedonalizzare via Capuani, benché fosse un progetto previsto e necessario per farne davvero una via dei bistró. Adesso, sta nascendo spontaneamente una seconda via del food, ovvero via Veneto, che vede l’apertura di nuovi locali, che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti. Così, oltre alle storiche insegne, come la Granseola, la cioccolateria Centini, la vineria Pot Still, ecco arrivare “Entroterra”, ristorante che occupa i locali che erano della Locanda del Peoconsole, ma anche “Farmacia, rimedi liquidi”, nei locali sotto i portici che erano proprio di una farmacia. Del trasferimento della “Tappezzeria Club” abbiamo già detto qualche giorno fa, e presto aprirà una nuova pizzeria nel locale che era della Contea. Un grande fervore, che fa ben sperare per una crescita di livello dell’offerta cittadina, troppo a lungo legata alle birrerie a cielo aperto, ma che si scontra anche in questo caso con la necessità di una scelta di coraggio, la pedonalizzazione di alcune aree del centro storico. Una pedonalizzazione vera, non “a tempo”.