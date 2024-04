FINANZIATA LA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE A TOSSICIA, LUCCI (COPE): "UN SEGNALE POSITIVO"

Il Consorzio Punto Europa (COPE) accoglie con estremo favore l’annuncio dell'estensione della graduatoria di assegnazione del bando delle comunità energetiche e plaude l'intervento del Commissario straordinario della ricostruzione, Sen. Guido Castelli.

Grazie a questo annuncio di rilievo, più Enti del territorio, come ad esempio il Comune di Tossicia, per il quale il COPE aveva sviluppato un progetto di 2.500.000€, già risultato aggiudicatario nella prima fase, saranno in grado di avviare una serie di interventi mirati alla riqualificazione, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla mitigazione dei rischi sismici.

In coerenza con il suo impegno per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, il COPE si sta impegnando con determinazione a sostenere questa iniziativa a favore degli Enti del territorio per garantire l’ammodernamento e adeguamento agli attuali standard sismico-energetici degli edifici pubblici e privati presenti in Abruzzo e un miglioramento dell'efficienza energetica e tariffe di consumo più basse per i cittadini e le imprese che aderiscono alle Comunità Energetiche.

Il presidente del COPE, Filippo Lucci, ha sottolineato l'importanza cruciale di tali interventi per il benessere sociale ed economico dei territori: "Senza lavoro non c'è comunità, senza imprese non c'è lavoro e nessuna impresa può prosperare senza un adeguato, favorevole e competitivo approvvigionamento energetico. Il Consorzio ha ulteriormente rafforzato il suo impegno in questo settore a supporto degli enti territoriali attraverso la firma di un importante accordo di collaborazione con uno dei principali players del settore energetico italiano che potrà garantire un ulteriore investimento ed effetto leva in interventi strutturati nell’ambito delle CER. Tale partnership strategica non solo testimonia il forte impegno che dedichiamo nella promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio, ma contribuirà in modo significativo alla progettazione e all'attuazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle comunità coinvolte.”

LA NOTA DEL COMMISSARIO CASTELLI:

La Cabina di Coordinamento integrata, guidata dal Commissario Straordinario del Governo per la

Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto l'intesa sull'Ordinanza che modifica la

graduatoria del bando CER (Comunità energetiche rinnovabili), finanziato dalle risorse NextAppennino del Piano

complementare sisma per i crateri del 2009 e del 2016.

La modifica si è resa necessaria perché diversi enti locali hanno chiesto una rimodulazione del contributo pubblico,

così da accedere alle agevolazioni previste dal Decreto CER (DM 414/23). Il Decreto CER infatti, se il contributo

pubblico non supera il 40%, consente di applicare la cosiddetta “tip”, la tariffa incentivante premiale, della durata

di 20 anni e applicabile all’energia prodotta e condivisa dalla CER. Viene inoltre mantenuto il prezzario regionale

con cui è stato sviluppato il progetto.

In graduatoria entra quindi la CER con capofila il Comune di Tossicia. Il costo totale della CER con capofila Tossicia

è di 2,4 milioni di euro. Sarà costituita da 12 impianti fotovoltaici, tutti su edifici di proprietà pubblica, per un totale

di 1560,61 kW.

"Grazie a questa Ordinanza abbiamo attivato una migliore sinergia tra i finanziamenti commissariali e le

opportunità offerte dal quadro normativo nazionale e dell'Unione Europea - ha dichiarato il Commissario Castelli -

Ringrazio i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria per la loro costante collaborazione, nonché

tutti i Comuni e le realtà locali che hanno contribuito a rendere questo processo un modello di efficacia ed efficienza

nella gestione delle risorse a disposizione. Anche in Abruzzo raccogliamo ogni giorno i frutti della sinergia attivata

con il Presidente Marco Marsilio. Le CER sono una grande opportunità per i nostri territori e per l'Appennino centrale

che si pone a tutti gli effetti come laboratorio di innovazione e sostenibilità per tutte le aree interne del Paese".

Le CER finanziate. Abruzzo 2009: Fossa, Scoppito, San Demetrio, Poggio Picenze, Navelli, Barisciano, Civitella

Casanova, L’Aquila. Abruzzo 2016: Torricella Sicura, Teramo, Montereale, Civitella del Tronto, ATER Teramo,

Tossicia. Marche: Matelica, Unione Montana dei Monti Azzurri, Camerino, Comunanza. Lazio: Castel Sant’Angelo,

Micigliano, Amatrice. Umbria: BIM Cascia.