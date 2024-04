LA POLIZIA FESTEGGIA I 172 ANNI DALLA FONDAZIONE, IL 10 APRILE, A ROSETO DEGLI ABRUZZI

La Polizia festeggia, quest'anno, il 172esimo anniversario e per l'occasione, il Questore di Teramo: Carmine Soriente, ha deciso la nuova location per questa giornata che sarà: il lungomare di Roseto degli Abruzzi. La macchina organizzativa è già in moto da tempo ed anche il programma che vedrà il Questore fare il punto sull'attività della Polizia in provincia di Teramo con la distribuzione degli encomi agli agenti più meritevoli.