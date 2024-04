SGOMBERATO IL VILLINO DI VIA ORBETELLO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA'



E’ stato sgomberato questa mattina, nel cuore del quartiere Annunziata, il noto villino di via Orbetello. Il fabbricato, grazie ad una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, è stato nel 2015 definitivamente confiscato alla criminalità organizzata. Oggi, l’ attesa entrata in possesso da parte del Comune di Giulianova.

Si tratta di un ampio immobile a due piani con giardino, affidato, da circa 10 anni, all’ “Agenzia Nazionale per l’ amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. Con una delibera del 7 settembre 2023, la giunta comunale aveva risposto positivamente all’invito dell’ Agenzia a manifestare interesse all’ acquisizione dell’ edificio, con il vincolo della destinazione sociale dello stesso.

Questa mattina, al termine di un iter durato 10 anni, il villino è stato sgomberato. Le operazioni hanno richiesto la presenza dell’ Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e del 118. Per l’ Amministrazione Comunale erano sul posto il Vice Sindaco Lidia Albani ed il Dirigente dell’ Ufficio Politiche sociali.

Il villino, posto nel cuore del quartiere Annunziata, e circondato da un ampio spazio di pertinenza, diventerà un centro aggregativo.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha commentato il Vice Sindaco Albani – della positiva conclusione della vicenda amministrativa. Il nostro compiacimento è soprattutto nel fatto che un edificio confiscato alla criminalità organizzata possa diventare un centro con finalità aggregative, educative e formative. Il villino di via Orbetello sarà una grande risorsa, un posto dove i bambini potranno giocare e studiare. Una vittoria del quartiere, della città, dello Stato”.