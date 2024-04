DOMANI I FUNERALI DEL 16ENNE SUICIDA A ROSETO

Tragedia di Roseto, domani i funerali di Matei Mihail Diaconu, funerali che si svolgeranno al PalaMaggetti. Ci sarà tutta la classe e l'Istituto Moretti dove il 16 anni suicida studiava.

La morte è avvenuta per asfissia. E’ quanto ha sbalito ieri l’autopsia effettuata sul corpo del 16enne studente rosetano, trovato senza vita nell’abitazione di famiglia, in via Campo a mare, alla vigilia di Pasqua.

L’estremo saluto, con il rito evangelico si terrà domani, giovedì alle 15.30, al palamaggetti di Roseto.

Parallelamente va avanti l’indagine della procura con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Resta sul tavolo, infatti, l’ipotesi di un gioco estremo online. Inquirenti che hanno sequestrato il personal computer e il cellulare del giovane studente per fare luce sulla vicenda.