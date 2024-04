PENNA SANT’ANDREA, APPROVATO IL BILANCIO, SERRANI: “SI APRE UN’ULTERIORE STAGIONE DI LAVORI PUBBLICI CHE CHIUDE CINQUE ANNI DI GRANDI RISULTATI”

E’ un bilancio che cristallizza, nei numeri e nei risultati, l’ottimo lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale negli ultimi cinque anni, quello approvato ieri sera dal Comune di Penna Sant’Andrea.

Un bilancio che consente al Comune di non trovarsi in situazioni di deficit strutturale o di dissesto, e di non essere pertanto costretto ad aumentare i costi dei servizi a domanda individuale, lasciando invariate le tariffe sia per la mensa scolastica sia per il trasporto scolastico. Restano invariate anche le tariffe per lampade votive e centri sportivi. Le spese correnti 2024 ammontano a 2.218.150,69; le spese in conto capitale a 6.115.446,73 per opere pubbliche. Le entrate correnti relative ai tributi e i fondi perequativi ammontano a 1.057.127,43, i trasferimenti correnti dello Stato e altri Enti pubblici ammontano a 941.689,55.

«In un momento di difficoltà dell’economia nazionale, col Paese che sta ancora pagando il costo degli anni della pandemia e le famiglie, di conseguenza, chiamate a fare i conti con la quotidianità, abbiamo considerato una priorità assoluta quella di non ritoccare alcuna delle tariffe - commenta il Consigliereincarcato al bilancio, Dora Di Sabatino - ma questo non significa far venire meno la qualità dei servizi garantiti alla cittadinanza».

Nel bilancio, inoltre, è garantito il rispetto del vincolo di spesa relativo al personale.

Un bilancio, però, specie se si tratta di una rendicontazione che, nei fatti, sublima l’attività di un quinquennio di amministrazione, non è fatto solo di numeri, ma anche e soprattutto di opere.

Sta per aprirsi una stagione di grandi investimenti in lavori pubblici a Penna Sant’Andrea. Infatti stanno per avviarsi i lavori per l’installazione giochi inclusivi sotto la scuola dell’infanzia a Val Vomano e l’ampliamento dell’area ludica in contrada Pilone, lavori già appaltati, come sono stati già affidati i lavori per installazione ZTL in Piazza IV Novembre. Inoltre sono in corso altre opere pubbliche: la rigenerazione di Piazza Vittorio Veneto e del Viale Delle Rimembranze, la riconversione del campo sportivo di via Coste delle Casette che a breve sarà inaugurato.

Si stanno inoltre per concludere i lavori di miglioramento energetico della scuola dell’infanzia di Piazza Bernini.

Sono stati affidati i lavori di rigenerazione del parco giochi, Via Brigiotti, Via De Gasperi e Largo Don Bosco in frazione Val Vomano.

Mentre sono in corso le procedure per affidamento lavori ex scuola primaria, cimitero, foresteria, rifacimento asfalti, strada collegamento Penna Sant’Andrea frazione Trinità, sistemazione frane Piancarboni, Tenda e Collemarino.

«Nel corso del mandato amministrativo si è favorita l’espansione e la diversificazione dell’offerta degli sport praticabili in quanto riteniamo che l’attività fisica sia fondamentale per lo sviluppo psico-fisico della persona e della sua salute; infatti sono stati riqualificati gli impianti sportivi di Contrada Cesi e dati in gestione ad un’ ATI che comprende il CSI – Associazione Kobra e Teramo a spicchi, i quali oltre a tali impianti, gestiscono anche la palestra comunale ed il campo sportivo di Via Coste delle Casette - spiega il presidente del Consiglio comunale, Guido Iezzi - è stato riqualificato il campo di calcetto ex mercato coperto, inoltre in Contrada Cesi, grazie al CSI sarà realizzato un campo da Padel».

Nei prossimi mesi sarà potenziata la videosorveglianza nel territorio comunale, una prima tranche di lavori è stata già effettuata: tali progetti prevedono una rete di video controllo in grado di garantire identificabilità di potenziali autori di illeciti in modo da poter assicurare un maggior grado di sicurezza al nostro territorio.

E’ in corso la progettazione per il rifacimento di tutta la segnaletica verticale e orizzontale sul territorio comunale.Abbiamo ottenuto unfinanziamento dal bando “Turismo delle Radici” che ci permetterà di organizzare manifestazioni all’insegna delle tradizioni, del folklore e della cultura.

Altri importanti obbiettivi sono l’approvazione definitiva della varante al PRE, l’approvazione dei PIRU, la riorganizzazione del mercato del giovedì, la gara per la gestione del Nido e della Riserva, l’intitolazione di edifici e spazi pubblici a personalità che si sono particolarmente distinte per il bene della collettività.

Sono in corso i lavori di installazione di infrastrutture per ricariche veicoli elettrici.

«Sono veramente orgoglioso del lavoro fatto in questi anni: abbiamo centrato tanti obiettivi sulla sicurezza, sulle scuole, sugli impianti sportivi e sulla viabilità - commenta il Sindaco, Severino Serrani - obiettivi di cui dobbiamo essere orgogliosi con la consapevolezza che tutti abbiamo fatto il nostro dovere e con la certezza di garantire alla futura amministrazione di raccogliere tanti risultati, frutto del buon lavoro fatto da tutti quanti noi negli anni».