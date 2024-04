FOTO-VIDEO/ PALAMAGGETTI GREMITO PER L'ULTIMO SALUTO AL 16ENNE MORTO SUICIDA...ROSE BIANCHE E MUSICA PER MATEI

Era gremito da autorità con a capo il Sindaco e di tanti giovanissimi amici di classe il PalaMaggetti di Roseto, dove nel pomeriggio si sono svolti i funerali del sedicenne morto nella sua abitazione la sera del venerdì santo. I compagni di classe e gli altri studenti dell'istituto Moretti, scuola che frequentava, hanno portato ognuno una rosa bianca che hanno poi poggiato accanto alla bara. La professoressa di informatica Laura Melchiorre, la materia che preferiva il giovane d'accordo con gli studenti, hanno optato per il fiore, qualcosa di ecologico invece dei soliti palloncini bianchi e blu che inquinano l'ambiente. Il funerale è stato celebrato con il rito evangelico con diaconi arrivati da tutta Italia.

Ma il dolore che ha toccato nei giorni scorsi ha raggiunto tutti i luoghi e le persone della città. I compagni di classe, prima della cerimonia, hanno sfilato davanti alla bara bianca al centro del campo lasciando una rosa bianca in ricordo dell'affetto che li legava.

Il professore del giovane ed ex candidato sindaco William Di Marco: "È una tragedia: con Matteo se ne va un ragazzo speciale."

Alla parte spirituale della cerimonia ha fatto seguito un momento in cui è stato lasciato spazio agli interventi delle autorità e dei presenti, anche i piu giovani. Tra le testimonianze, le lacrime e le parole spezzatae, il sindaco Mario Nugnes: "Davanti a una tragedia simile Roseto tutta non può non prendersi carico della responsabilità che è mancata insieme a Matteo. Siamo tutti vicini alla famiglia."

