PASSA IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA CHIESA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO A CASTELLI

La conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto esecutivo per la Chiesa dei Santi Filippo

e Giacomo (anche detta Chiesa di Sant’Andrea Apostolo), per un valore di oltre 206 mila euro, nella piccola frazione

di Villa Rossi nel comune di Castelli, in provincia di Teramo.

"Il patrimonio culturale e religioso abruzzese è stato duramente colpito dagli eventi sismici del 2016. Grazie alla

sinergia tra la Diocesi di Teramo-Atri, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e il presidente della Regione Abruzzo

Marco Marsilio, siamo in grado di avviare i lavori per restituire un simbolo prezioso alla comunità di Castelli. In

provincia di Teramo abbiamo programmato interventi per oltre 45 milioni di euro. I luoghi di culto sono importanti

per la vita comunitaria e per l’identità dei nostri borghi e la nostra attenzione è massima”.

La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo ha subito diversi danni a causa del terremoto del 2016, con lesioni alla facciata

principale e l’indebolimento generale delle murature. Il progetto di restauro prevede un intervento di consolida-

mento con miglioramento sismico, in modo che vengano recuperate le strutture danneggiate e sia rinforzata la

sicurezza complessiva dell'edificio. Tra gli interventi: la demolizione e ricostruzione del doppio solaio, il consolida-

mento delle murature con tecniche di iniezione e il rinforzo dei cantonali d’angolo, oltre a interventi locali di cuci-

scuci per la riparazione delle lesioni.