TERREMOTO/ STASERA LE FIACCOLE TORNERANNO AD ACCENDERSI A L'AQUILA PER LE 309 VITTIME

Quindici anni fa il terremoto che devastò L'Aquila. Stasera, nel capoluogo, la grande fiaccolata per ricordare l'evento. L'appuntamento è alle 21.30 nell'area dinanzi al tribunale. Ci sarà una sosta dinanzi alla Casa dello Studente che non c'è più con passaggio per via XX settembre, ad arrivare al Parco della Memoria, quel luogo che ricorda la tragedia e chi non c'è più con i nomi incisi sulla fontana. Qui si accenderà il braciere e verrà data lettura dei 309 nomi delle vittime. Quest'anno, a causa dei lavori in Piazza Duomo, il fascio di luce partirà da Palazzo Margherita.