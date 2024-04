ECCOLO IL PARCO GIOCHI ANNUNCIATO SOTTO ELEZIONI.. BELLO VERO?





Annuncio chiama annuncio. Specie sotto elezioni, gli annunci della gianguideria si sono moltiplicati.. fino a diventare ricordi lontani di promesse non mantenute. Benvenuti a Nepezzano, dove era stato annunciata, con tutta l’enfasi pre-elettorale, la nascita di un nuovo parco giochi, pieno di cose belle come i giochi, l’erba, le protezioni per i bambini. Insomma, una cosa fatta bene… a parole e ad annunci. Le elezioni sono passate, gli annunci hanno fatto il loro lavoro… e sono serviti, ma del parco giochi da allora… nessuno parla più. Quelle che vedete sono le foto dello stato dell’arte. Anzi: dello stato pietoso dell’arte. I residenti ringrazino, specie per la scarpata che finisce contro la rete.