CENTRO IMPIEGO / LA GIANGUIDERIA NON RISOLVE E D’ANGELO LO SFRATTA…

Fratelli ...coltelli. Anche se, nei fatti, la lista del presidente della Provincia governa il Comune con il Sindaco D'Alberto, anche con la presenza in Giunta dell'assessore Sbraccia,... nel rispetto dei ruoli, c'è invece una guerra in corso. Tanto che il presidente D'Angelo ha appena inviato un preavviso di sfratto al Comune per i locali del Centro per l'impiego, visto che - nonostante i solleciti - il Comune non ha trovato soluzioni alternative.

Ecco il testo:



Facendo seguito alle pregresse note con le quali la Provincia di Teramo ha più volte formalmente invitato la Regione Abruzzo a rilasciare i locali di proprietà provinciale ubicati presso la sede di questa Amministrazione e ancora indebitamente

Teramo, con la presente devesi ribadire la improcrastinabile necessità per questa Provincia di riacquisire con immediatezza la disponibilità di ulteriori locali

riferimento ora a quelli siti al secondo piano

Milli n. 2, (come indicati e ciò in considerazione anche del posizionamento

riservatezza.

Sussiste altresì siti al secondo piano in quanto indispensabili per il collocamento del personale, della documentazione, delle apparecchiature e della strumentazione in uso da parte della Polizia Locale, onde evitare di arrecare ulteriore grave pregiudizio al regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni e dei compiti del Corpo di P.L.

i predetti

locali di proprietà provinciale a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 16.04.2024, degli agenti del Corpo di Polizia Provinciale.

Quanto sopra si comunica agli uffici ed organi regionali in indirizzo per quanto di rispettiva delle conseguenti iniziative atte a evitare

eventuali soluzioni di continuità nello svolgimento dei servizi di competenza regionale). Confidando in una piena e fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente della Provincia di Teramo