CAMION SI SFRENA E SFONDA UNA PARETE DEL BOCCIODROMO

La notizia è tutta nella foto. Un camion si è sfrenato nel pomeriggio di oggi, verso le 17, ed ha sfondato una parte del bocciodromo. È accaduto a Piancarani di Campli. Il camion era in sosta nell'area di cantiere per i lavori in corso sulle case popolari del Comune. Nessun c'è stato alcun ferito. Danni importanti. Sul posto i carabinieri che hanno stilato un rapporto sull'accaduto.