COPPIA TERAMANA IN MANETTE: LUI AVEVA DROGA, LEI SPERONA LA VOLANTE DELLA POLIZIA

Tutto è cominciato con un normale controllo di Polizia, ad un posto di blocco sulla strada tra Teramo e Torricella. Sulle prime, i due, un uomo e una donna, teramani, sembravano tranquilli, poi però i poliziotti hanno notato una certa agitazione nell’uomo, che ad un successivo controllo si è scoperto essere motivata dalla presenza di alcuni grammi di hashish e altra “roba”. Immediata è scattata la procedura per l’arresto, visto che il quantitativo era tale da giustificare il possesso ai fini di spaccio. Mentre i poliziotti procedevano, la donna, che era alla guida, ha cercato di allontanarsi speronando la volante della Questura. Così, a finire in manette sono stati tutti e due, lui per la droga, lei per favoreggiamento e resistenza.