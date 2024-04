"LA PASSIONE DI CRISTO" IN UNA RIEVOCAZIONE ALLA CHIESA DI CARTECCHIO PER "GLI AMICI DI ALESSIA"

L' associazione Amici di Alessia Onlus da anni si occupa di raccogliere fondi per la ricerca e la promozione e la divulgazione della consapevolezza delle malattie rare in particolare la Miastenia di cui la stessa Presidente ne è affetta da anni ,

dopo il grande successo avuto nel 2023 con la rappresentazione della Passione di Cristo svoltasi a Casemolino ,mette in scena la seconda edizione con la collaborazione della Parrocchia di Cartecchio, con la direzione di Don Paolo Daniele Di Mattia attraverso un percorso fatto dai bambini che frequentano il catechismo e le loro catechiste!

La rappresentazione avrà luogo oggi sabato 7/04/2024 presso i locali della Chiesa il Risorto alle ore 20.

Ringraziamo infinitamente tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto in particolare modo: Giuseppe marziani (aci Castelnuovo vomano),top shop di Giacomo Casalena,radio soffio di Dino Polverini,l'arcolaio,la ritrovati spa,panificio dolcì sapori di Colleatterrato basso, patronato epas di Annalisa Ioannone, l' associazione I fuori posto, la croce verde Teramo.

La presidente Alessia Scarpone