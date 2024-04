CALCIO / VINCONO TERAMO E GIULIANOVA, BIANCOROSSI AD UN PASSO DALLA PROMOZIONE MATEMATICA

Trasferta senza pubblico, ma non meno gloriosa quella del Teramo a Vasto. L’undici di Pomante impone la sua legge e vince 3 a 0 contro i locali, mantenendo inalterato il vantaggio in classifica sul Giulianova, che regola 2 - 0 lo Spoltore e resta a - 5. In settimana il Teramk recupera il turno saltato con l’Angolana, con la possibilità di allungare e portarsi ad un passo dalla matematica promozione in serie D. Prossimo turno, Spoltore - Teramo e Giulianova. - Sulmona.