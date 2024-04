CAMPAGNA CONTRO GLI INCIVILI/ VUOI IL MIO POSTO? PRENDI ANCHE LA MIA DISABILIA'

Il Comune di Ancarano ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione per ricordare che non si può posteggiare la propria automobile, senza autorizzazione, negli stalli riservati alle auto di persone diversamente abili, attraverso l'installazione di cartelli stradali con su scritto: "Vuoi il mio posto? Prendi anche la mia disabilità!".

Il messaggio con il quale il Comune di Ancarano si unisce all'iniziativa di tantissimi altri Comuni Italiani è aggiunto sotto il classico divieto di sosta con accanto i simboli indicanti un parcheggio riservato ai diversamente abili, per sensibilizzare la coscienza di tutti con l’attenzione verso chi è in possesso del contrassegno speciale per transito e sosta, rilasciato dal proprio Comune, previo parere da parte delle strutture sanitarie competenti.



“Gli spazi servono alle persone che ne hanno veramente bisogno e l'integrazione della segnaletica esistente e' finalizzata al rispetto di questo importante principio - dichiara il Sindaco Pietrangelo Panichi. L'adozione di questi pannelli stradali integrativi, sarà certamente di aiuto, unitamente ai controlli che la Polizia Municipale di Ancarano svolge quotidianamente proprio per contrastare e sanzionare queste cattive abitudini. Si ringraziano gli uffici Comunali e la Polizia Municipale nella figura degli Agenti Fabio Bizzarri e Daniela Tenerelli per la sensibilità ed il coordinamento tecnico dell'iniziativa”.