INVESTITO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA: IN PROGNOSI RISERVATA 67ENNE TERAMANO

E' rivoverato in prognosi riservata al Mazzini di Teramo un uomo di 67 anni residente a Corropoli: C.V. le iniziali a seguito di un invetimento che si è verificato ieri sera. L'uomo è stato investito a Sant'Onofrio di Campli in via Mirabilii mentre attraversava la strada da una macchina guidata da un camplese che non è risultato ubriaco o affetto da droghe. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri e i sanitari del 118.