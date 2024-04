I LETTORI CI SCRIVONO/ GANG ENTRA IN VIA DELLE RECLUSE DI NOTTE, I RESIDENTI CHIEDONO AL SINDACO DI INTERVENIRE

"Teramo, Siamo in Via Delle Recluse, i problemi in questa via sono tanti ma uno spicca su tutti: le continue incursioni notturne e non, da queste Gang di ragazzi e ragazze nell'ex Manicomio: scavalcano il cancello posizionato in via Delle Recluse e entrano all'interno. Non sappiamo cosa succeda poi: certo è si sentono dei forti rumori urla all'interno in modo particolare nelle ore notturne, chiediamo al gestore dell'immobile di intervenire quanto prima, chiediamo anche l'intervento del Sindaco, alle forze dell'ordine perché qui la situazione sta degenerando giorno dopo giorno. Non ci sentiamo più sicuri".

LETTERA FIRMATA