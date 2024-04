VIDEO / TEATRO - FRACASSA: “VOGLIONO FARLO NELL’AREA NEGATA ALLA CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA CHE AVREBBE PORTATO A TERAMO UN INVESTIMENTO DA 30 MILIONI”

“Mi stupisce, e non poco, la proposta di destinare al nuovo teatro, o meglio: ad una nuova sala teatrale da 500 posti, l’area dietro al Santuario di Madonna delle Grazie…”. Comincia così, al microfono di certastampa, l’intervista del consigliere comunale Franco Fracassa, che commenta l’annunciato progetto di realizzare la nuova sala teatrale in un luogo che, in passato, il Comune ha negato ad un altro progetto: “La Cittadella della Giustizia, un progetto importantissimo per Teramo, che avrebbe risolto una parte importante delle difficoltà del nostro tribunale, costruendo un’ala tutta nuova e moderna, un progetto che prevedeva 30milioni di investimenti, ma che il Comune non ha voluto accettare…”.