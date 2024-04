IN CORSO, IN VIALE BOVIO LA RICOLLOCAZIONE DI OTTO NUOVI PLATANI

Da oggi, su alcuni tratti di viale Bovio sono in corso lavori di piantumazione per la messa a dimora di nuovi platani (8 per l'esattezza), a seguito dell’eradicazione di quelli malati, come da indicazione della Sovrintendenza.

Pertanto sono stati collocati in alcuni tratti della via (zona ufficio postale, lato scuola ex Comi,lato pizzeria Don Miguel, fronte ingresso villa Comunale) i divieti di sosta temporanei con rimozione coatta dei veicoli affinché restino liberi gli stalli per agevolare gli stessi lavori.

Le attività di ripristino delle citate essenze arboree saranno supervisionate dal vigile ecologico Calvarese.