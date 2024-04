“LE PAROLE GIUSTE” - CONVEGNO ORGANIZZATO DAL ROTARY CLUB TERAMO ALL’I.I.S. “ALESSANDRINI-MARINO”



Lunedì 15 aprile 2024, alle ore 10.30, presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione

Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo, in via San Marino n. 12, si terrà il Convegno

dal titolo “Le parole giuste”, organizzato dal Rotary Club Teramo. Dopo i saluti della

dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, della presidente del Club Gabriella Lucidi

Pressanti e delle autorità presenti, interverranno l’inviata di “Quarto Grado” (Rete4) Claudia

Marchionni, l’avvocato Giuseppe Castellaneta, Vito e Rosanna Nettis - genitori di

Patrizia Nettis, Gianmarco Cifaldi - docente di sociologia della violenza Università degli

Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e Manuela Costantini - psicologa e psicoterapeuta.

L’obiettivo del convegno è analizzare, partendo dal racconto di un fatto di cronaca (la morte

di Patrizia Nettis in Puglia lo scorso giugno, ndr), l’importanza delle parole e del loro

significato nel racconto giornalistico così come nella vita quotidiana, per il rispetto dei fatti e

delle successive opinioni di ciascuno.

La conoscenza del linguaggio e la consapevolezza del suo uso sono condizioni

indispensabili per vivere insieme.

La parola non spiegata, e quindi incomprensibile, sarà al centro del convegno che vuole

essere per i giovani un contributo concreto, ma anche una provocazione e un invito a

riflettere sulle parole “giuste”, per non fare e non farsi male.

Angelo Di Carlo