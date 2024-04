AD APRILE TORNA A TERAMO, LA DECIMA EDIZIONE DI 100 CENE, L'INIZIATIVA E' DI EMERGENCY

Ad aprile torna a Teramo la decima edizione di 100 Cene, l’iniziativa di EMERGENCY che coniuga la passione per la buona cucina con il diritto alla cura e le giuste cause grazie a cene, pranzi e aperitivi organizzati da chef, food creators, ristoratori, volontarie e volontari per sostenere gli ospedali dell’Ong.

Martedì 9 aprile, dalle ore 20 in poi, si terrà il primo appuntamento del progetto "100 Cene per EMERGENCY" in provincia di Teramo presso il pub Monkeys (piazza Cellini 4, Teramo). La cena prevede un menù alla carta e il 25% del ricavato dell’intera serata sarà destinato ai progetti umanitari di Emergency.

I fondi raccolti grazie alla X edizione di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di EMERGENCY in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 130 mila pasti al mese ai loro pazienti. Quest’anno il fil rouge che guiderà 100 Cene sarà, infatti, il concetto di ‘cura’ inteso a tutto tondo: dall’assistenza medico-sanitaria alla corretta alimentazione passando per i pasti garantiti gratuitamente all’interno degli ospedali di EMERGENCY. Un gesto per nulla scontato nei Paesi in cui EMERGENCY lavora, ma necessario perché una sana e adeguata alimentazione è parte essenziale del percorso di guarigione.

Info e Prenotazioni al numero 392 3113871.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le pagine Facebook Emergency Teramo e Monkeys.

Per trovare dove si tiene l’iniziativa 100 Cene basta consultare la pagina in costante aggiornamento:www.emergency.it/100-cene