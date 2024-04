LA UGL CHIEDE MAGGIORI CONTROLLI E VIDEOSORVEGLIANZA NEL PARCHEGGIO ASL: "SI REGISTRANO DANNEGGIAMENTI ALLE AUTO"

con deliberazione n°1782 del 12/10/2023 è stato approvato l’aggiornamento aziendale per la disciplina

degli impianti di video sorveglianza dell’azienda AUSL Teramo in adesione alla normativa vigente ai fini del trattamento dei dati personali;

· - tra le indicazioni di parte sindacale è stato richiesto, nel verbale allegato alla delibera, di conoscere la modalità di segnalazione di eventuali anomalie delle videocamere con l’indicazione di tempi certi per il ripristino degli eventuali malfunzionamenti o guasti.

· - i dipendenti sottoscrivendo idoneo contratto di abbonamento, a fronte di un pagamento di quota mensile trattenuta in busta paga, usufruiscono della possibilità di parcheggiare all’interno dello stesso parcheggio.

· - all’esterno del richiamato parcheggio, nei punti di accesso, sono affissi apposti cartelli che indicano che l’area è sottoposta a sistema di videosorveglianza con telecamere;

si chiede, alla luce di quanto sopra, evidenziando il ripetersi di diversi danneggiamenti di vetture all’interno del parcheggio multipiano ad opera di terzi (ultimi episodi ieri) avverso le vetture dei dipendenti che occupano per la durata dell’orario di servizio gli spazi assegnati e di fruitoti occasionali, oltre che al fine di tutelare dell’incolumità pubblica nelle aree di pertinenza in gestione, di conoscere lo stato circa l’operatività dell’impianto di videosorveglianza in essere e, se necessario l’immediato ripristino e messa a norma dell’impianto medesimo, nonché l’apertura dell’altra ala da destinare a parcheggio ESCLUSIVO per i dipendenti in orario lavorativo, scrive Matteucci.