CONDANNATO PER TRUFFA MARESCIALLO DEI CARABINIERI TERAMANO

È stato condannato a due anni per falso ideologico e truffa aggravata, l’ex maresciallo dei Carabinieri Ivo Angelini, all’epoca dei fatti comandante della caserma di Crognaleto, oggi in pensione. Il sottufficiale, come ricostruisce oggi il Messaggero in un dettatagliato resoconto, avrebbe attestato sul memoriale di servizio di aver svolto turni di lavoro, anche esterni alla caserma, mentre in realtà si recava altrove per faccende personali. Per l’ex comandante di Crognaleto, il pm aveva chiesto una condanna più severa, a tre anni e dieci mesi; oltre ai due anni, il magistrato ha anche deciso il sequestro di beni per un valore di 11 mila euro, considerati l’equivalente della somma truffata all’Arma.