INCIDENTE MORTALE A PIANO DELLA LENTA, OGGI L'AUTOPSIA, IL MACEDONE E' MORTO PER UN MALORE

Era sposato ed era padre di tre figli, il 58enne macedone: Adem Zekiri che lavorava come giardiniere a Teramo morto per un improvviso malore, ieri, a Piano della Lenta. ll pm di turno Laura Colica ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia: l'incarico per l'esame sarà affidato nella giornata di oggi ma a quanto pare c'è poco da chiarire visto che l'ispezione cadaverica avrebbe già accertato che l'uomo avrebbe avuto probabilmente un infarto alla guida che gli ha fatto perdere il controllo della sua Opel Corsa finita contro un camion della DGA. Il corpo è rimasto varie ore sul posto perchè la Procura ha voluto che a rilevare l'incidente fosse la Stradale che è dovuta arrivare da Pineto mentre sul posto aveva iniziato gli accertamenti la Polizia Locale che è stata poi spostata al rilevamento del traffico dalla statale in via Insorti Bosco Martese.