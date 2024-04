DOMANI MANCHERA' L'ACQUA NELLA ZONA DELL'OSPEDALE E VILLA MOSCA

Mercoledì 10 aprile e giovedì 11 aprile, sono in programma dei lavori sulla condotta idrica adduttrice in via Averardi a Teramo.

Pertanto l'erogazione idrica potrà subire un'interruzione e/o abbassamento di pressione nelle seguenti località:

- Quartiere Villa Mosca;

- via Averardi;

- via De Gasperi;

- via San Marino;

- via Rivacciolo;

- via F. Fedele;

- via G. Martella;

- via N. Sagaria.

💧 L'erogazione dell'acqua sarà ripristinata al termine dell'intervento e si prevede il ritorno alle normali condizioni entro le 20 di giovedì 11 aprile.