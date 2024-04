VIDEO / SAPER GESTIRE LE EMOZIONI DIFENDOSI DAGLI ATTI DI VIOLENZA, SOROPTIMIST ENTRA NELLE SCUOLE SUPERIORI PER INSEGNARE

Al Pascal-Forti prende piede DifendiAMOci, il progetto che insegna "la violenza che fa bene".

L'iniziativa proposta da Soroptimist International è quella di un percorso di autodifesa personale rivolto a due classi degli istituti superiori.

"Valore e rispetto" dichiara la presidente Eva Guardiani " è il motto scelto per quest'anno dall'associazione, perchè riusciamo a trasmettere ai ragazzi, i cittadini del mondo futuro, il valore del rispetto.

La proposta nasce dalla necessità di mettere i giovani nelle condizioni di riconoscere il pericolo e saper gestire le emozioni, riuscendo cosí a evitare situazioni spiacevoli."

Il corso si articola in almeno in cinque lezioni pratiche e teoriche che coinvolgeranno gli studenti durante le ore curriculari di Educazione Fisica e saranno seguiti dall'insegnante di Krav Maga Gilda Giorgini. La preside Maria Letizia Fatigati, infatti, entusiasta del progetto, ringrazia i professori che hanno deciso di prestarsi con molta elasticità al proposito.

"Questo sistema di autodifesa personale, sintesi di arti marziali e dagli sport di combattimento" sottolinea la Giorgini "viene praticata per agire su strada in maniera funzionale. Alla base non c'è l'attacco, quanto piuttosto l'educazione alla prevenzione, alla gestione di sè e del comportamento durante un'aggresione o una molestia."

L'azione di sensibilizzazione offerta da Soroptimist mette d'accordo tutte le istituzioni presenti alla presentazione, che convergono "È un percorso virtuoso che guarda con ottimismo alla promozione di una cultura che guarda sempre piú alla parità di genere e alla prevenzione."

Conoscere e riconoscere la violenza è il primo modo per evitarla; difendere sè stessi è il primo passo per difendere l'altro.

Presenti l'amministrazione di Teramo, la Prefettura, l'arma dei carabinieri che con Soroptimist ha siglato in patto nazionale e la commissione pari Oppportunità

Eugenia Di Giandomenico