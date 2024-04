GIORNATA DEL MARE E DELLA CULTURA MARINARA AL PORTO DI GIULIANOVA. ATTESI CIRCA 500 STUDENTI

Torna la “Giornata del mare e della cultura marinara”, istituita nel

2017, ai sensi dell’articolo 52 del Codice della Nautica da diporto e

riconosciuta dalla Repubblica nella data dell’ 11 aprile.

Anche per quest’anno è stato individuata la location del porto di

Giulianova per celebrare questa importantissima iniziativa in favore

degli studenti della provincia di Teramo.

L’evento, è stato organizzato dall’Ufficio Circondariale marittimo di

Giulianova in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale di

Teramo e vedrà la partecipazione di numerosi Enti ed Associazioni.

Sono infatti previste attività conoscitive e didattiche che saranno

realizzate grazie al supporto del Comune di Giulianova,

dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, della Federazione

Italiana della Vela, della Croce Rossa Italiana, del Nucleo OPSA-

SMTS della Croce Rossa, della Federazione Italiana Pesca Sportiva

e Attività Subacquee, della Lega Navale Italiana, del Circolo Nautico

V. Migliori, dell’Ente Porto di Giulianova e del Rotaract del

Teramano, al fine di creare un percorso conoscitivo delle attività

svolte in ambito marittimo e di sviluppare la cultura del mare inteso

come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed

economico.

Gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, provenienti

dai vari comuni della provincia, saranno accolti nel piazzale

antistante alla Capitaneria di porto dove le Autorità presenti

rivolgeranno un indirizzo di saluto e successivamente, suddivisi in

gruppi, visiteranno le sedi dei Circoli nautici, dell’Ente porto e della

Guardia Costiera di Giulianova, dove saranno illustrate le peculiarità

e la storia del porto, i rudimenti di base dello sport velico, la

preservazione dell’ambiente marino quale patrimonio dell’umanità ed

il fenomeno delle microplastiche in mare, le tecniche di base di primo

soccorso, la pesca sportiva sostenibile con una esercitazione pratica

di pesca con canna da riva e le attività svolte dal Corpo delle



Capitanerie di porto/Guardia costiera da sempre al servizio degli

altri.

Al termine del percorso didattico, gli studenti avranno modo di

assistere ad una esercitazione in mare con l’impiego di un elicottero

della Base Aerea della Guardia Costiera di Pescara, dei mezzi navali

e del personale della Guardia Costiera di Giulianova che, insieme

agli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa

Italiana, simuleranno un evento di soccorso in mare, il recupero di un

naufrago in acqua, il recupero di un soccorritore tramite l’elicottero

della Guardia Costiera ed il successivo intervento medico di

emergenza.

Per la Giornata del mare e della Cultura marinara in programma

domani è prevista la presenza di circa 500 giovani, per celebrare

l’inestimabile valore del Mare “fonte di vita” e l’importanza che le

risorse del mare ed il loro corretto sfruttamento rivestono non solo

per le comunità costiere, ma per l’intera umanità, sempre più

esposta ai rischi del depauperamento di quelle risorse ed ai rischi

indiretti che possono derivarne.