I LETTORI CI SCRIVONO / TRANSENNATA DA DIECI GIORNI LA FERMATA DEL BUS... QUALCUNO PUO' SPIEGARE PERCHE'?



Cara Certastampa, questa è la fermata del bus di Colleatterrato basso di fronte all'edicola, è da dieci giorni che è stata recintata non si sa per quale motivo le persone sono costrette ad aspettare in mezzo alla strada in maniera molto ma molto pericolosa. La Gianguideria ha colpito ancora..