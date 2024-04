TERAMANO 24ENNE TAMPONA UN CAMION E RESTA INCASTRATO TRA LE LAMIERE

Stamattina, alle 10:50 circa, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla Teramo-mare (Variante alla SS80), a seguito di uno violento tamponamento che ha coinvolto una Mercedes Classe A e un camion Mercedes Actros. Da una prima ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che l'auto, con a bordo il solo conducente 24enne, ha tamponato il camion. L'incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione mare in prossimità dell'uscita di Villa Zaccheo. A causa dei traumi e delle ferite riportati, il giovane alla guida della Classe A è stato trasportato presso l'Ospedale Mazzini di Teramo con un'ambulanza della Croce Bianca di Teramo. I vigili del fuoco hanno estratto l'infortunato dall'abitacolo del mezzo e hanno messo in sicurezza l'auto incidentata in attesa dei rilievi e della rimozione da parte di un carroattrezzi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vomano per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell'incidente. Sulla carreggiata in direzione mare, che è rimasta bloccata al traffico solo durante le operazioni di estrazione del ferito, si sono verificati alcuni rallentamenti.