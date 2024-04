VIDEO/ SAPORI, SAPERI E GUSTOSE NOVITA’: DUE GIORNI DI OPEN DAY DI MEDITERRANEA SURGELATI

Un vero e proprio Food Expo di Mediterranea Surgelati, quello ospitato nell'esotico spazio del Villaggio Welcome Riviera d'Abruzzo di Tortoreto lido, per "dare un assaggio" dei suoi prodotti.

Continuano a confermarsi un successo consolidato nel tempo, le giornate pensate dall'impresa di Marco Di Marcantonio e Biagio Acronzio, per permettere di assaporare la qualità offerta dalle aziende del ricco paniere dei punti vendita.

«Per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di spalmare il momento su due giorni - racconta l'imprenditore teramano Marco Di Marcantonio - un'occasione che negli anni precedenti è sempre stata proposta in modalità spot».

La food expo dell'azienda è, infatti, un prezioso motivo di condivisione, che mette a confronto i suoi numerosi principali partner con i clienti.



Conoscere Mediterranea Surgelati significa conoscere una realtà gastronomica, varia e costellata da nomi di valenza internazionale come McCain o DeliFrance Italy, un'azienda che punta sulla qualità a tutto tondo.

«La società opera su doppio binario - sottolinea Di Marcantonio - quella della vendita al dettaglio, con punti vendita sparsi per tutta la provincia teramana (l'ultimo, attualmente in fase di apertura a Tortoreto) e quella della distribuzione organizzata per i professionisti del settore alberghiero».

E sulla logistica è lo chef Enrico Bolletti, che utillizza quotidianamente i prodotti aziendali nella sua cucina, a rilasciare una menzione di merito «Avere un magazzino ottimamente organizzato è il segreto perchè la qualità degli alimenti non subisca alterazioni durante i trasporti, per esempio, a causa degli sbalzi termici, e in questo Mediterranea è una garanzia assoluta»

Entrare in contatto con Mediterranea Surgelati vuol dire nutrirsi con un'etica commerciale e comportamentale, che mette al primo posto il valore della qualità, conservandone la freschezza, e ripensa la cucina accorciando i tempi ma senza togliere sapore al gusto originale.

