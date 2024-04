COMMERCIANTE TERAMANO MULTATO DI 57MILA EURO PER UN "DURC" IRREGOLARE



E’ di cinquantasettemila euro, la supermulta che un commerciante teramano si è visto recapitare, in seguito ai controlli a tappeto avviati sul pagamento dei contributi Inps e, di conseguenza, sulla regolarità del Durc (il documento unico di regolarità contributiva). Una multa pesantissima, che sintetizza in una cifra anni e anni di mancati versamenti, e che costringe alla sospensione dell’attività il commerciante, titolare di un conosciutissimo banco ambulante di vendita di fiori e piante in città. Ma non sarebbe l’unico a dover rendere conto all’Inps di una posizione irregolare, visto che già nella prima ondata di controlli, effettuati anche sugli ambulanti del mercato settimanale, sarebbero stati scoperti più di venti dura non conformi, sulla base dei quali adesso si procederà alla definizione delle sanzioni.