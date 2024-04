I LETTORI CI SCRIVONO / “VOLEVO PRENOTARE DUE VISITE, ME NE HANNO FISSATA UNA A MAGGIO 2025… L’ALTRA NON L’HANNO FISSATA PERCHÉ ERAVAMO GIÀ AL 2026”

Mammografia non prenotabile, perché già arrivate al 2026 ed esame alla tiroide fissato per il maggio del 2025. È questo quello che si è sentita rispondere una cittadina teramana, questa mattina, quando è andata a prenotare due visite al Cup della Asl di Teramo. “Per la mammografia, mi hanno detto che non potevano neanche inserire la prenotazione - spiega - perché siamo già al 2026, mentre per l’esame della tiroide il primo appuntamento possibile era per il maggio 2025… sarò costretta a trovare soluzioni alternative”.