SI È SPENTO MAURIZIO ANGELOTTI, FU CONSIGLIERE COMUNALE E CAPOGRUPPO PD

Ce lo ricordiamo ancora, sui banchi del Consiglio Comunale, capogruppo del Pd, pronto a battersi contro le maggioranze ex democristiane, ma sempre con quella punta di ironia che era la sua cifra stilistica. Maurizio Ancelotti non c’è più. Si è spento oggi, in un ospedale marchigiano, ultima tappa di un viaggio contro la malattia che l’ha impegnato negli ultimi anni. Avrebbe compiuto 60 anni a novembre. Dipendente dell’Izs Caporale, aveva calcato per anni la scena politica teramana, anche con ruoli dirigenziali nel Pd provinciale. Lascia la moglie, Teresa, e due figli: Riccardo ed Edoardo.

La salma rientrerà domani a Teramo.