I LAVORI FATTI BENE / GUARDATE PIAZZALE SAN FRANCESCO… EPPURE CAVALLARI AVEVA PROMESSO…

I lavori, quelli fatti bene. A luglio del 2023, l’assessore Giovanni Cavallari, delegato ai lavori pubblici in una città nella quale i lavori pubblici sono una chimera, promise che si sarebbe impegnato per far finire entro settembre i lavori della nuova autostazione di piazzale San Francesco. A riprova, abbiamo voluto montare sulla foto dello stato attuale il titolo di un sito diverso dal nostro (i due punti), che testimonia l’impegno dell’ex assessore. Settembre è passato, e anche ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo… siamo ad aprile, i teramani hanno ringraziato Cavallari per la promessa mantenuta, eleggendolo alla Regione. L’autostazione è in queste condizioni.

Chi è causa del suo mal…