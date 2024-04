LA PROVINCIA DI TERAMO E' PRONTA AD OSPITARE IL GIRO D'ITALIA

Gli aspetti organizzativi e i profili di sicurezza, delle tappe del Giro d’Italia 2024 che interesseranno il territorio della provincia di Teramo rispettivamente il prossimo 11 maggio con l’8^ tappa Spoleto – Prati di Tivo e il prossimo 16 maggio con la 12^ tappa Martinsicuro - Fano, sono stati al centro della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi nel corso della mattinata nel Palazzo del Governo, e presieduta dal Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo.

L’incontro ha visto la partecipazione in videocollegamento degli organizzatori della RCS Sport, dei vertici delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile regionale, dell’Anas SPA, dell’Ente Parco, della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, e dei Comuni attraversati dalla competizione ciclistica.

Nel corso della riunione, dove non sono state evidenziate particolare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, è stato confermato il massimo impegno per garantire la riuscita della manifestazione e per risolvere eventuali criticità di viabilità e di tenuta delle strade.

Si potrà far riferimento all’Agenzia Regionale di Protezione Civile per il supporto del volontariato regionale ove richiesto dai Comuni; questi ultimi, a loro volta, hanno assicurato massimo impegno anche con l’attivazione dei rispettivi Centro Operativi Comunali per le emergenze.

Nel successivo tavolo tecnico, che si terrà in Questura nei prossimi giorni, saranno definiti maggiori dettagli in merito ai piani coordinati di controllo da parte delle forze dell’ordine; delle modalità di gestione del pubblico e all’eventuale attività di soccorso.

Nella circostanza, il Prefetto Fabrizio Stelo, ringraziando l’organizzazione per il coinvolgimento della provincia di Teramo in queste importanti giornate di sport, ha garantito il massimo supporto della Prefettura e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una capillare e puntuale informazione a beneficio della cittadinanza in relazione alle misure organizzative che saranno adottate in occasione dell’evento.