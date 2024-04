SI UCCIDE NOTISSIMO IMPRENDITORE, QUANDO VANNO AD AVVERTIRE LA SORELLA TROVANO MORTA ANCHE LEI

Ha deciso di farla finita, perché non poteva accettare di affrontare la vecchiaia combattendo contro un male incurabile, così Lamberto Rastelli, 68anni, conosciutissimo imprenditore, titolare della "caminetti Rastelli" di Giulianova, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla tempia, nella sua auto, dove poi l’ha trovato suo figlio. Drammatica coincidenza, quella che lega la morte dell’uomo a quella della sorella, scoperta perché la figlia della donna, non appena saputo della morte dello zio, voleva avvertire la madre, ma non rispondeva. Giunta a casa, ha scoperto che la donna era morta, per cause naturali. Lamberto Rastelli ha lasciato un biglietto per spiegare ai familiari le ragioni della sua estrema decisione.