LASCIA UN BIGLIETTO NELL'AUTO CON LE DISPOSIZIONI SULLA CREMAZIONE L'IMPRENDITORE TERAMANO SUICIDA

L'ex imprenditore giuliese Lamberto Rastelli, da tempo malato che si è suicidato ieri nella sua auto con un colpo di pistola alla tempia, non accettava di finire i suoi giorni in ospedale. Avrebbe lasciato un biglietto nell'auto dove spiegherebbe le sue ragioni. Avrebbe lasciato anche alcune disposizioni per il suo ultimo saluto: niente funerali, solo cremazione del corpo e, se possibile, le ceneri sparse nel giardino della sua abitazione in campagna, scrive oggi Il Messaggero. A trovare il corpo senza vita, è stata la moglie che era tornata dopo aver fatto la spesa. Poco dopo l'altra tragica: la sorella 73enne è stata trovata morta nel letto dalla figlia, nell'abitazione dove viveva da sola. La figlia si era recata da lei per avvisarla della tragedia dello zio, ma l'ha trovata senza vita: l'ispezione cadaverica ha stabilito che è morta per un probabile infarto. La salma è stata composta nella sala funeraria Gerardini, nella cameretta accanto a quella del fratello e i funerali della donna si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Pietro.