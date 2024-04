DOMANI I FUNERALI DI MAURIZIO ANGELOTTI, LA SALMA DA OGGI NELLA CASA FUNERARIA PETRUCCI

Si svolgeranno domani mattina i funerali di Maurizio Angelotti. La salma arriverà nella mattinata di oggi, a partire dalle ore 9, nella casa funeraria Petrucci a Villa Pavone dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno, invece, domani mattina alle ore 10 nella parrocchia del Sacro Cuore in via Pannella. Maurizio Angelotti, ex consigliere comunale e segretario del Partito democratico, era dipendente dell'Istituto Zooprofilattico, è morto assistito dai suoi familiari: era ricoverato da tempo in una struttura sanitaria di riabilitazione a Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata, nel tentativo di superare alcune complicanze a seguito di un delicato intervento chirurgico eseguito al Mazzini di Teramo. Purtroppo, il suo fisico non ce l'ha fatta. Angelotti lascia la moglie Teresa e gli figli Edoardo e Riccardo. Mancherà a molti.