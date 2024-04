VIDEO / SLALOM TRA I RIFIUTI DEI CARABINIERI AI PRATI DI TIVO: NESSUNO HA PULITO IL PIAZZALE DOPO LA TAPPA DEL GIRO D'ABRUZZO





La tappa del Giro d'Abruzzo è ormai storia passata. Il vincitore ha tagliato il traguardo ieri pomeriggio, ma questa mattina ai Prati di Tivo lo sporco della tappa... è ancora vincitore assoluto. L'amministrazione del Sindaco Villani non è riuscita, evidentemente, a pulire il piazzale, operazione che doveva essere preventivata ed eseguita in poche ore e che, invece, non è stata effettuata, tanto che, come si vede nel video, la pattuglia dei Carabiniei Forestali è costretta a fare uno slalom tra i rifiuti. Benvenuti a Prati di Tivo...Parco Nazionale del Gran Sasso...