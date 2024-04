LA RICCITELLI CELEBRA HENRY MANCINI, L'ABRUZZESE DI HOLLYWOOD CHE SCRISSE ANCHE L'INDIMENTICABILE TEMA DELLA PANTERA ROSA



"Un abruzzese a Hollywood" è il concerto fuoriprogramma accolto dalla Riccitelli per il centenario di Henry Mancini, al secolo Enrico Nicola Mancini.

Promotore dell'idea è il Maestro Paolo Di Sabatino che, riarragiando i testi del musicista, abruzzese per parte di padre, Quinto Mancini, originario di Scanno, porterà in giro per la Regione in un tour di tre date, che si concluderà proprio a Teramo, le note di uno dei più grandi compositori della storia del cinema.

A omaggiarlo in occasione dei cent'anni della sua nascita, il 16 aprile 1924, l'Ensemble del Conservatorio Casella dell'Aquila e il Jazz Trio composto dallo stesso Paolo Di Sabatino al pianoforte e i suoi colleghi Luca Pirozzi al basso e Roberto Gatto alla batteria.

"Henry Mancini" racconta Di Sabatini "è stato uno dei compositori più prolifici e più premiati della città fabbrica dei sogni, aggiudicandosi ben quattro Oscar, uno per la canzone Moon River."

Sabato 20 aprile alle 18:30, presso l'Aula Magna dell'Unite, il direttore Gabriele Bonolis condurrà gli artisti su alcune delle sue melodie più affezionate, dalla colonna sonora della Pantera Rosa a quella di Uccelli di rovo.

"Da un anno" aggiunge la presidente della Riccitelli Alessandra Striglioni Ne' Tori "l'Aula Magna di Unite è un'ottima alternativa per la nostra proposta concertistica. I biglietti, disponibili in sede o su ciaoticket.it, non pressupongono posti numerati."

Eugenia Di Giandomenico