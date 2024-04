L'ASP VENDE 7 APPARTAMENTI ANCHE IN CENTRO STORICO E MOLTI TERRENI

E' stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Asp 1 l'avviso per la vendita di una serie di appartamenti e terreni, sia agricoli sia edificabili, di proprietà dell'ente. Gli immobili e i terreni oggetti dell'avviso si trovano sia a Teramo sia a Mosciano Sant'Angelo.

L'Asp1 ha disposto l'alienazione di:

⁃ n.6 appartamenti su Corso de Michetti a Teramo, con diverse metrature che vanno da un minimo di 92 mq ad un massimo di 188 mq: si tratta di appartamenti dotati, ciascuno, di garage e fondaco.

⁃ n.1 appartamento in via Giuseppe Romagna Manoja, a Teramo, con la disponibilità di due garage all'interno di un immobile già oggetto di interventi di efficientamento energetico;

⁃ n.2 terreni in via Cona, a Teramo (ci cui con un fabbricato dotata di una corte esterna);

⁃ n. 2 terreni edificabili in via Tripoti a Teramo, in zona Gammarana;

⁃ diversi terreni agricoli a Tortoreto ed uno a Mosciano Sant'Angelo;

“Come Asp1 proseguiamo nel percorso di risanamento dell'ente. La vendita di questi immobili e di questi terreni, tra cui alcuni edificabili in zone strategiche del capoluogo, va nella direzione da un lato di alleggerire l'azienda di un costo senza però svendere il nostro patrimonio e, dall'altro, di dare una boccata d'ossigeno alle casse dell'ente”, dichiara il commissario straordinario Roberto Canzio. “Stiamo lavorando da mesi a questo avviso, finalmente pubblico e a disposizione sul portale istituzionale dove sarà possibile approfondire e consultare i dettagli di ciascun immobile e/o terreno in vendita. Per la pubblicazione abbiamo dovuto onorare i dovuti passaggi burocratici autorizzativi. Riteniamo che questa sia la strada giusta per eliminare un costo, incassare somme utili a risanare la nota situazione debitoria dell'Asp1 e poter valorizzare l'investimento su progettualità a noi care, per dare risposte sempre più concrete di natura sociale e sociosanitaria agli utenti”, conclude il commissario.

Tra i progetti, la realizzazione di mini appartamenti in via Nicola Palma a Teramo; la realizzazione di un “dopo di noi” e il ripristino dell'asilo nell'immobile dell'ente a Corropoli; la realizzazione di una comunità per minori e strutture idonee ad ospitare ulteriori attività a valenza sociale all'interno dell'immobile di Via Taraschi a Teramo.

In dirittura d'arrivo la presentazione del progetto esecutivo definitivo del futuro nuovo “Regina Margherita” a Teramo (si è conclusa positivamente, nei giorni scorsi, la conferenza dei servizi) e sono state approvate le maggiori somme per l'asilo Gemma Marconi: la gara d'appalto è sempre più vicina.

Il bando per la vendita degli immobili, pubblicato sul sito istituzionale www.asp1teramo.com e sarà divulgato tramite invio all’albo dei comuni interessati.

Asp1 Teramo